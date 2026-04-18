أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، قسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع تخرج بعنوان: "حياتك أغلى"، في إطار حملة توعوية تستهدف مواجهة مخاطر تعاطي المخدرات والإدمان، عبر طرح إنساني يعكس أبعاد القضية وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الشباب.

ويرتكز المشروع على تقديم معالجة واقعية لقضية الإدمان، باعتبارها من أخطر التحديات التي تهدد المجتمع، إذ يسلط الضوء على الصراع الداخلي الذي يعيشه المدمن بين رغبته في التعافي وبين القيود النفسية التي تربطه بالمخدر، ليجد نفسه أسيرًا لمشاعر الذنب والخوف والاعتياد، ويسعى المشروع إلى التأثير في وجدان الجمهور من خلال طرح الأسباب الحقيقية التي تدفع إلى الإدمان، مع إبراز سبل العلاج والتعافي.

فريق عمل مشروع حياتك أغلى والمشرفون عليه

يُشرف على مشروع "حياتك أغلى" الدكتور محمد الشناوي، عضو هيئة التدريس بالكلية، تحت إشراف عام لكل من: الدكتور محمد حسني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتور محمد فؤاد، المشرف العام على مشروعات تخرج القسم.

ويضم فريق العمل عددًا من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان، وهم: محمد رضا محمد عبد الفتاح، أحمد سلطان صبحي محمد، محمد ممدوح إبراهيم محمود، محمد راضي السيد عبد العزيز، أنس سليمان حسين الهادي (وافد)، حمزة عواد السليم (وافد)، كريم أحمد مصطفى عبد المحسن، محمد سمير محمد إبراهيم حمادة، أحمد عبد المقصود محمد عبد المقصود، وعلي جمعة لبيب لبيب.

أهمية مشروع حياتك أغلى

تنبع أهمية "حياتك أغلى" من تناوله لقضية تمس شريحة واسعة من الشباب في المجتمعين المصري والعربي، خاصة في ظل لجوء البعض إلى المخدرات كوسيلة للهروب من ضغوط الحياة.

ويهدف أيضًا إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالإدمان، والتأكيد على أن المدمن مريض يحتاج إلى الدعم والمساندة، وليس الإدانة أو التهميش، إلى جانب تشجيع المتعافين على الاندماج مجددًا في المجتمع.

ويستهدف المشروع تحقيق عدة أهداف، أبرزها رفع وعي الشباب بمخاطر المخدرات وتأثيراتها النفسية والاجتماعية، وتسليط الضوء على دور الأسرة والمجتمع في الوقاية والعلاج، فضلًا عن تقديم رسالة إنسانية تدعم فكرة التعافي وتؤكد أن الإدمان ليس نهاية الطريق.

ويعمل على فتح نقاش مجتمعي واسع حول الظاهرة، مدعومًا بعرض قصص حقيقية تعكس إمكانية تجاوز الإدمان.

المنهج العلمي المتبع في مشروع حياتك أغلى

اعتمد فريق العمل في تنفيذ المشروع على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الاستعانة بمصادر علمية موثوقة، وإجراء مقابلات مع متعافين وأخصائيين نفسيين، بما يضمن تقديم محتوى دقيق يعكس واقع الظاهرة بشكل مؤثر ومدروس.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان، وتصحيح الصورة الذهنية عن المدمن، إلى جانب تشجيع الشباب على تجنب التجربة الأولى، وتبني أنماط حياة صحية، فضلًا عن إلهام المتعافين للاستمرار في رحلة العلاج وعدم الاستسلام للانتكاسات.

