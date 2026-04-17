وزير الزراعة يبحث مع وفد إريتري تعزيز التعاون في التصنيع الزراعي والأمن الغذائي

كتب : محمد أبو بكر

10:53 ص 17/04/2026
    وزير الزراعة يبحث مع وفد إريتري تعزيز التعاون في التصنيع الزراعي والأمن الغذائي
    وزير الزراعة يبحث مع وفد إريتري تعزيز التعاون في التصنيع الزراعي والأمن الغذائي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفدًا إريتريًا رفيع المستوى ضم هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وأكد وزير الزراعة، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وإريتريا، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الأشقاء في إريتريا، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم الفني ونقل الخبرات لتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتحويل المنتجات الأولية إلى سلع ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي للبلدين، إضافة إلى تذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الزراعية، لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإريترية والعكس.

وشدد "فاروق"، على استعداد مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتلاءم مع الظروف المناخية في إريتريا، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الآفات وإدارة التربة، إلى جانب استقبال الكوادر الإريترية للتدريب في المركز الدولي للزراعة بالقاهرة، ونقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الري الحديث واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى إمكانية إيفاد وفد فني من مركز البحوث الزراعية إلى إريتريا للاطلاع على حالة القطاع الزراعي وتقديم الحلول المناسبة، مؤكدًا أن التعاون يمكن أن يشمل أيضًا تحسين السلالات الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، وتحفيز الاستثمار الزراعي من خلال دعوة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لاستكشاف الفرص الواعدة.

من جانبه، أعرب الوفد الإريتري، عن تقديره للنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في استصلاح الأراضي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية.

وتم الاتفاق، في نهاية اللقاء، على تحديد نقاط تواصل مباشرة ومستديمة بين الجانبين لضمان المتابعة الدقيقة لما تم التوافق عليه، وتذليل أي تحديات قد تطرأ، بما يكفل استمرارية التعاون المشترك وتحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

وزارة الزراعة التعاون المصري الاريتري الأمن الغذائي الاستثمار الزراعي وزير الزراعة

