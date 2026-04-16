إعلان

"الصحة" تغلق عيادات "سكاي" بمدينة نصر.. يُديرها منتحل صفة طبيب

كتب : أحمد جمعة

11:54 ص 16/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غلق عيادات سكاي
  • عرض 4 صورة
    غلق عيادات سكاي
  • عرض 4 صورة
    غلق عيادات سكاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادات "سكاي التخصصية" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة؛ لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والمعايير الطبية.

وبحسب بيان اليوم، جاء الإغلاق بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة وهيئة الدواء المصرية، وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة الرقابية كشفت مخالفات جسيمة، أبرزها ضبط شخص يحمل “ليسانس حقوق” ينتحل صفة طبيب ويدير العيادة. وتبين أنه يدير حساباً على منصة “تيك توك” يضم آلاف المتابعين، ويستخدمه لنشر محتوى طبي مضلل والترويج لخدمات علاجية وتجميلية.

وأضاف أن العيادة كانت تعمل بدون ترخيص مخالفةً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة، بالإضافة إلى عدم وجود عقد لتداول النفايات الخطرة، وقصور حاد في سياسات مكافحة العدوى، مما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إغلاق المنشأة فوراً بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

الصحة تحذر المواطنين من الإعلانات الطبية المضللة

وحذرت وزارة الصحة المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهيب بهم التحقق من ترخيص مزاولة المهنة للأطقم الطبية والتأكد من التراخيص الرسمية لأي مركز قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة هيئة الدواء وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

