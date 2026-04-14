جانب من اجتماع محافظ الجيزة اليوم لمتابعة ملف التص

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق مركز ومدينة الصف وذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي المدينة لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز في تلك الملفات الحيوية.

كلف المحافظ، خلال اللقاء بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات المعنية بملفات التصالح والتقنين خاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يحقق الاستقرار القانوني ويدعم جهود الدولة في هذا الملف.

أحمد الإنصاري: الانتهاء من 97% من طلبات التصالح بمخالفات البناء

أشار "الأنصاري" إلى أنه تم البت في 97% من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء وجاري إنهاء باقي الطلبات.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه على تعزيز قدرات أجهزة المحافظة وتمكين الكفاءات ودعم قطاعات العمل بالعمالة الكافية بما يضمن تنفيذ المهام المكلفة بها الأجهزة التنفيذية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.

رفع 5 آلاف طن مخلفات وتجميل مداخل القرى بمركز الصف

اطلع أحمد الأنصاري، علي جهود النظافة ورفع المخلفات، إذ تم رفع نحو 5000 طن من الرتش والقمامة إلى جانب تنفيذ خطة تجميل ورفع كفاءة مداخل عدد من القرى بالتعاون مع المجتمع المدني .

ولفت محافظ الجيزة، إلى استحداث ساحات انتظار لاستيعاب حركة السيارات بمداخل القرى بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق .

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري، على رئيس المركز بضرورة التعامل الحازم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والإزالة الفورية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف ونوابه .

