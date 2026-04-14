إعلان

بنسبة إنجاز 97%.. محافظ الجيزة: سرعة حسم طلبات التصالح بالمناطق الصناعية بالصف

كتب : أحمد العش

06:20 م 14/04/2026

جانب من اجتماع محافظ الجيزة اليوم لمتابعة ملف التص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق مركز ومدينة الصف وذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي المدينة لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز في تلك الملفات الحيوية.

كلف المحافظ، خلال اللقاء بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات المعنية بملفات التصالح والتقنين خاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يحقق الاستقرار القانوني ويدعم جهود الدولة في هذا الملف.

أحمد الإنصاري: الانتهاء من 97% من طلبات التصالح بمخالفات البناء

أشار "الأنصاري" إلى أنه تم البت في 97% من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء وجاري إنهاء باقي الطلبات.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه على تعزيز قدرات أجهزة المحافظة وتمكين الكفاءات ودعم قطاعات العمل بالعمالة الكافية بما يضمن تنفيذ المهام المكلفة بها الأجهزة التنفيذية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.

رفع 5 آلاف طن مخلفات وتجميل مداخل القرى بمركز الصف

اطلع أحمد الأنصاري، علي جهود النظافة ورفع المخلفات، إذ تم رفع نحو 5000 طن من الرتش والقمامة إلى جانب تنفيذ خطة تجميل ورفع كفاءة مداخل عدد من القرى بالتعاون مع المجتمع المدني .

ولفت محافظ الجيزة، إلى استحداث ساحات انتظار لاستيعاب حركة السيارات بمداخل القرى بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق .

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري، على رئيس المركز بضرورة التعامل الحازم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والإزالة الفورية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف ونوابه .

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
زووم

انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
اقتصاد

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
مدارس

تفاقم عجز الميزان التجاري 15.4% خلال 6 أشهر بسبب ضغط الاستيراد
أخبار البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

