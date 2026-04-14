لجنة "إعلام بالنواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن أوبرا المنصورة وقصور الثقافة

كتب : نشأت حمدي

02:27 م 14/04/2026 تعديل في 02:48 م

مجلس النواب

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة ثريا البدوي، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاع الثقافة.

حيث ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن أوبرا المنصورة، إلى جانب عدد من طلبات الإحاطة الأخرى الخاصة بقصور الثقافة، والتي تتعلق مشكلاتها بتخصيص الأراضي أو إدراجها ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للمشروعات.

وتأتي مناقشات قصور الثقافة في إطار متابعة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الثقافية بالمحافظات، خاصة ما يتعلق بتعطل بعض المشروعات أو تأخر إدراجها ضمن الخطط الاستثمارية، بما يؤثر على انتشار الخدمات الثقافية.

وجاء ذلك بحضور كل من: أسامة عبد الله، القائم بأعمال رئيس دار الأوبرا، والمهندس ياسر شعلان، رئيس الإدارة المركزية لخشبة المسرح بدار الأوبرا، وهشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وخالد اللبان، مساعد وزير الثقافة.

مجلس النواب أوبرا المنصورة قصور الثقافة

