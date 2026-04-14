صور| "مدينة الأمل".. مشروع متكامل لحياة كريمة شرق القاهرة

العمل: 2.52 مليار جنيه دعمًا للعمال من صندوق إعانات الطوارئ منذ تأسيسه

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سير العمل بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة "عزبة الهجانة سابقًا" بحي شرق مدينة نصر، لمتابعة معدلات التنفيذ.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضم كافة المرافق والخدمات، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

وأشار إلى أن "مدينة الأمل" تمثل نموذجًا لتطبيق نظام التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا لتعميمه على باقي أحياء المحافظة.

وخلال جولته، تابع المحافظ التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية ومعايير الجودة والأمان، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال المشروع.

