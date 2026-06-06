عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع رئيس حي الهرم ونوابه بمقر الحي، عقب جولته الميدانية التي تابع خلالها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل نطاق الحي.

الأنصاري يراجع اختصاصات نواب رئيس الحي

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع، اختصاصات نواب رئيس الحي والمهام المكلفين بها، والإمكانات المتاحة لكل منهم لتنفيذ تلك المهام، بالإضافة إلى آليات العمل والتنسيق والتواصل بين رئيس الحي والنواب لضمان سرعة الاستجابة للمشكلات وتحسين الأداء التنفيذي.

وناقش المحافظ مع الحضور الملاحظات التي رصدها خلال مروره الميداني بقطاعات الحي، حيث عرض رئيس الحي والنواب خططهم لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات في مختلف الملفات، بما يحقق استجابة أسرع لاحتياجات المواطنين ويرفع كفاءة الأداء داخل الحي.

محافظ الجيزة: مواجهة الفريزة والنباشين من المنبع

كما بحث "الأنصاري"، عددًا من المقترحات والرؤى الخاصة بالتصدي لظواهر الفريزة والنباشين، ومنع التعديات والإشغالات، وتفعيل الرصد المبكر للمخالفات للتعامل معها فور ظهورها، إلى جانب العمل على كشف وقطع سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها هذه الظواهر.

الأنصاري يوجه بتكثيف التعاون بين الأحياء المجاورة

شدد محافظ الجيزة، على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين حي الهرم والأحياء والمراكز والمدن المجاورة، لسد أي نقص في المعدات أو الأفراد، وتسريع إنجاز المهام، مع تشكيل مجموعات عمل مشتركة تتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة الظواهر السلبية التي يعاني منها الشارع، وتوفير بدائل حضارية تتناسب مع احتياجات المواطنين.