التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، "ني جين"، رئيس مجموعة الصين لهندسة الطاقة "China Energy"، و"خو مينغ"، رئيس معهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني " EPPEI"، والوفد المرافق لهما.

وبحث وزير الكهرباء مع الزوار الصينيين، سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وتخطيط الطاقة، وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء مجالات العمل المشتركة، مع المجموعة الصينية وما تمتلكه من قدرات وخبرات وسابقة أعمال داخل وخارج الصين، والتي تعد إحدى المجموعات الكبرى المركزية المملوكة للدولة والرائدة عالميًا في مجالات تخطيط وتصميم واستشارات الطاقة والبنية التحتية، وتنفيذ المشروعات والاستثمار والتشغيل.

تناول اللقاء الإمكانيات الاستراتيجية لمعهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني (EPPEI)، والذي يلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار وتحويل الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للطاقة، إلى سياسات وخطط تنفيذية على مستوى الصين، كما شارك في إعداد الخطة الخمسية الصينية لقطاع الكهرباء وإصلاح سوق الطاقة، وأشرف على مشروعات ممرات نقل الكهرباء من غرب الصين إلى شرقها، ومجمعات الطاقة النظيفة الهجينة.

بحث دمج الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء

ناقش اللقاء التطابق بين شبكتي الكهرباء في البلدين والمعالجات الخاصة بدمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة، والنقل لمسافات طويلة، ومعدلات الزيادة السنوية فى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومتطلبات المراحل المختلفة طبقا للنسبة التي تمثلها الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بداية من استيعاب دمج الطاقة من خلال مرونة الشبكة الكهربائية، مرورا بحتمية أنظمة التخزين لنقل الطاقة عبر الفترات الزمنية المختلفة، ووصولا إلى مرحلة التوازن الشهرى والموسمي.

وكذلك تطوير المجمعات الصناعية غير المرتبطة بالشبكة بما يتناسب والاحتياجات الخاصة لكل منطقة، تطرق اللقاء إلى آليات التعاون الفني والتكنولوجي بين الجانبين فيما يتعلق بتخطيط وتطوير الشبكات، ودمج القدرات المتزايدة للطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لاسيما تخزين الطاقة، وتطوير شبكات النقل، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء، والتخطيط طويل الأجل للطاقة، وتطوير أسواق الكهرباء، وتعزيز أمن الإمدادات واستقرار الشبكات الكهربائية.

كما شمل اللقاء مناقشة العمل المشترك على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء: "استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية ومشروعاتها الجارية، توضح أن مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ستصل إلى 45% خلال العامين المقبلين، موضحًا أن قطاع الكهرباء يحظى باهتمام خاص من جانب الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق التكامل ودمج الطاقة والتشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية، مشيرا إلى العمل المشترك والتعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة الجانب الصيني، لا سيما وأن الشركات الصينية تؤدي دورًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مشروعات تخزين الطاقة تصل إلى 14320 ميجاوات

أوضح الوزير، أن مشروعات تخزين الطاقة المتصلة، وكذلك المستقلة والتى تصل إلى 14320 ميجاوات ساعة فى عام 2028 فى إطار خطة العمل لضمان أمن الشبكة وتعزيز مرونتها واستقرار التيار الكهربائي، مرحبًا بالتعاون مع المجموعة الصينية فى دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وضمان قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة منها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.