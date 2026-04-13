شهدت حديقة الأزهر إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين حرصوا على الاحتفال بأجواء شم النسيم وسط أجواء ربيعية مبهجة، حيث توافدت الأسر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للاستمتاع بالمساحات الخضراء وقضاء أوقات ترفيهية مميزة.

وتحولت الحديقة إلى لوحة من البهجة، مع انتشار الأطفال في مختلف أرجائها وهم يلعبون بالمياه ويشاركون في الألعاب الترفيهية، في أجواء اتسمت بالمرح والحيوية، وسط ضحكات تعكس فرحة العيد وبساطة الاحتفال الشعبي.

كما حرص عدد كبير من الزائرين على التقاط الصور التذكارية، والتنزه بين الممرات الخضراء.