كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد إعادة إصدار السعودية تأشيرات العمرة بعد إيقافها استعدادًا لموسم الحج 2026.

قال "عابد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن السبت المقبل الموافق 18 أبريل 2026 سيكون موعد انتهاء موسم العمرة رسميًا، وكذلك آخر موعد لمعادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة العربية السعودية.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن موعد إعادة إصدار السعودية تأشيرات العمرة بعد إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو 2026.

كان أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، كشف أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لموسم العام الجاري تستعد لعقد لقاءات تنظيمية مع الحجاج قبل موعد السفر، لتسليمهم البرامج التفصيلية للرحلات، والتي تتضمن مواعيد الذهاب والعودة، وأماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب تعريفهم بالمشرفين المرافقين، وبيانات شركات الطوافة ووسائل التواصل معها.

