تصوير- هاني رجب:

أُقيم عزاء والد زوجة شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي.

وشهد العزاء حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لوزير التموين ومواساة أسرته في الفقيد.

وحضر العزاء كل من المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، وغيرهم.

كما حرص على تقديم واجب العزاء كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابق، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن السابقة، والدكتور طارق الملا وزير البترول السابق.