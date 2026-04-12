أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 13 لعام 2026، عن الفترة من 4 - 10 إبريل 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 15 منشأة خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 58 زيارة فحص وتفتيش في محافظات القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة والفيوم، كما أصدرت الإدارة 4033 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 2017 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 5510 رسالة غذائية بإجمالي 266 ألف طن، صادرة عن 1515 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 762 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 100 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 78 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 16 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 6 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 46 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 70 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 36 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 6 آلاف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية

وبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة من مصر خلال الأسبوع الماضي 192 دولة، حيث تضمنت أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية السعودية، السودان، سوريا، هولندا والأردن.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1115 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـإجمالي 900 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 830 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1315 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1815 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 450 ألف طن، مستوردة من قِبل 870 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة ، فيما تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أوكرانيا، اندونيسيا والبرازيل، من بين إجمالي 83 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 61 مأمورية تحفظ شملت المرور على 94 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 204 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز ومنشآت المخابز، شملت 2 مخبزًا بلديًا، و3 مخابز سياحية، و 1 مخبز إفرنجي، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 45 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، المنيا، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة والقليوبية.

كيف تُبلغ عن شكاوى فساد المواد الغذائية؟

استقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 97 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وبحسب البيان، تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 466 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، قنا، الأقصر، جنوب سيناء، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، المنوفية، سوهاج ومدينتي الغردقة والعبور، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: من هنا، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني:

[email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 51 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، سوهاج، الإسماعيلية، البحيرة، أسيوط، المنصورة، بني سويف، أسوان، الأقصر، المنوفية ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2193 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 90 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 326 منتجًا جديدًا، وتنفيذ مأمورية رقابية، واعتماد 18 شركة عاملة في هذا القطاع ، إلى جانب إصدار 11 شهادة بيع حر، و 49 موافقة إعلانية.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 12 مأمورية تفتيشية على المحالب، و2 مأمورية أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف والقليوبية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 17 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الشرقية، الغربية وبورسعيد.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 841 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

حملات التفتيش على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 237 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه 1558 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 6070 منشأة غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 170 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1503 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي التموين والطب البيطري، استهدفت 42 منشأة غذائية.

وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 3 حملات تفتيشية بالتعاون مع رئاسة مجلس المدينة ومباحث التموين، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية بمركزي الخصوص والخانكة، إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على كمية من الأسماك المدخنة والألبان منتهية الصلاحية، والتي ظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات صادرة عن النيابة العامة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 8 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، مجالس مدن منوف والشهداء وشبين الكوم وبركة السبع وتلا)، شملت المرور على 24 منشأة غذائية بنطاق مراكز (منوف، شبين الكوم، الشهداء، تلا، بركة السبع)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المنشـآت التي تعمل في مجال تصنيع الفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة والمجمدة، حيث تم ضبط كمية من السردين المجمد مجهول المصدر، كما تبين من فحص تلك المنشآت افتقارها إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

كما تم ضبط منشأة تقوم بتقديم الوجبات الجاهزة للمستهلكين، حيث عثر بداخلها على كمية من اللحوم والدواجن ومصنعاتها ظهر عليها تغير ملحوظ في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة بما يفيد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي يشكل خطرًا على الصحة العامة حال تداولها أو طرحها بالأسواق.

كما تبين من فحص المنشأة وجود نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 15 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، شرطة المسطحات ومجلس المدينة، حيث شملت المرور على 35 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام 2 طن من زيوت الطعام مجهولة المصدر وبها شوائب، بالإضافة إلى إعدام 190 كجم من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي ظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.