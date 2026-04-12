أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع مونوريل غرب النيل، والأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك أعمال تشطيبات المحطات.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس إبراهيم بخيت نائب رئيس الهيئة، حيث تفقدوا مشروع مونوريل غرب النيل الممتد من محطة أكتوبر الجديدة حتى محطة وادي النيل بطول 43.8 كم، ويضم 13 محطة هي: (أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية – السادات – جامعة 6 أكتوبر – نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد – طريق الإسكندرية – المنصورية – المريوطية – الطريق الدائري – بشتيل – وادي النيل)، بالإضافة إلى مركز السيطرة والتحكم والورشة الرئيسية، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركتي ألستوم والمقاولون العرب.

معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل

خلال الجولة، تابع الوزير معدلات التنفيذ في مختلف قطاعات المشروع، والأعمال الكهروميكانيكية، وتشطيبات المحطات، والجدول الزمني الخاص بتجارب التشغيل. كما تفقد مبنى مركز السيطرة والتحكم في ورشة المونوريل، المقامة على مساحة 80 فدانًا (336 ألف م²)، والتي تضم 13 مبنى، واطلع على نسب تنفيذ الأعمال المدنية والمباني المختلفة.

كما تفقد الوزير القطارات، حيث تم وصول 30 قطارًا من إجمالي 30 قطارًا مخطط توريدها للمشروع، بإجمالي 120 عربة، ويتكون كل قطار من 4 عربات، مع متابعة الاستغلال التجاري للمشروع عبر الإعلانات على الأعمدة والمحطات، ضمن خطة الوزارة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ جميع قطاعات المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية المشروع في خدمة التوسعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتنمية جنوب أكتوبر والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل، ومع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند محطة نقابة المهندسين، ومع شبكة السكك الحديدية بمحطة بشتيل، ومستقبلاً مع المرحلة الثالثة من الخط الرابع عند محطة جامعة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي الحديثة، لما يوفره من سرعة وأمان وكفاءة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وخفض الاختناقات المرورية، وجذب المواطنين لاستخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة.

وأوضح أن المونوريل يتم تنفيذه على مسار علوي بما يسمح بمروره في الشوارع الضيقة والمزدحمة دون التأثير على الحركة المرورية، مع سرعة تنفيذ نسبية وقدرة نقل عالية.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروع المونوريل (شرق/غرب النيل) يبلغ نحو 100 كم بعدد 35 محطة، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف راكب يوميًا لكل خط، ويتكون القطار من 4 عربات قابلة للزيادة إلى 8 عربات مستقبلًا مع زيادة الكثافة السكانية.

كما يخدم المشروع العديد من المنشآت التعليمية والجامعات، ودور العبادة، والمستشفيات، والمراكز التجارية الكبرى، والتجمعات السكنية الجديدة، والمنطقة الصناعية، وعدد من المحاور الرئيسية والنوادي الرياضية، وأسهم في توفير نحو 12,000 فرصة عمل مباشرة و8,000 فرصة عمل غير مباشرة، بخلاف فرص التشغيل والإدارة المستقبلية.

اقرأ أيضًا:

