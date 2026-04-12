توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بسبب شم النسيم وعيد القيامة

كتب : محمد نصار

11:58 ص 12/04/2026 تعديل في 11:58 ص
    احتفالات شم النسيم
شدد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد طوال فترة احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة واحتفالات شم النسيم، مع تكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وأكد المحافظ ضرورة رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع، وعدم السماح نهائيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتَي التموين والطب البيطري، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة، والمخابز، ومنافذ بيع السلع الأساسية؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، حفاظًا على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، عبر الخطين الساخنين 15496 و114، للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات والعمل على حلها فورًا.

عيد القيامة شم النسيم محافظ القاهرة

