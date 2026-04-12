أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أماكن عرض وبيع وتداول الأسماك المملحة والمدخنة والأسماك تحت التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرقابة والتفتيش على جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة الأسماك، بالتزامن مع احتفالات الربيع وشم النسيم وزيادة الإقبال على الأسماك المملحة والمدخنة.

ضبط 71 طن أسماك مملحة فاسدة قبل شم النسيم

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط 71 طنًا و632 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة، مع تحرير 177 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد استمرار الهيئة في تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.

وأهابت وزارة الزراعة، بالمواطنين توخي الحذر والتأكد من جودة المنتجات قبل شرائها، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على رقم 19561 على مدار الساعة، لضمان استجابة سريعة تحمي الصحة العامة.

