أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، إحدى كبرى الشركات العالمية في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، تعيين الدكتور شريف أمين رئيسًا تنفيذيًا لعملياتها في مصر، اعتبارًا من أبريل الجاري.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يأتي اختيار شريف أمين استنادًا إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع الصناعات الدوائية، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة على مدار 15 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزز قدرته على قيادة المرحلة المقبلة للشركة.

وقبل انضمامه إلى جلاكسو سميثكلاين، تولى أمين رئاسة منطقة المشرق العربي وإيران بإحدى شركات الأدوية العالمية، كما شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ذاتها في مصر، حيث اكتسب خبرات واسعة في إطلاق العلاجات المبتكرة وبناء استراتيجيات النمو في الأسواق الإقليمية.

وتحمل عودة أمين إلى «جلاكسو سميثكلاين» أهمية خاصة، إذ بدأ مسيرته المهنية داخل الشركة في فرعها بدولة الكويت، فيما يتولى من موقعه الجديد مسؤولية تعزيز الأداء التجاري، ودفع النمو المستدام، وتوسيع نطاق الابتكار، إلى جانب العمل على إتاحة أحدث العلاجات العالمية للمرضى في مصر.

كما تشمل مهامه دعم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف أطراف منظومة الرعاية الصحية، وترسيخ ثقافة التميز داخل الشركة، مع التركيز على احتياجات المرضى وتمكين الكوادر البشرية.

ويتمتع أمين بحضور بارز في الأوساط الاقتصادية والدوائية، حيث يشغل عضوية مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية أبحاث وتصنيع الدواء، إلى جانب عضويته في مجلس أمناء غرفة التجارة السويسرية في مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد الضبابي، رئيس منطقة الأسواق الدولية الوسطى بشركة «GSK»، عن ترحيبه بعودة أمين، مؤكدًا أن خبراته القيادية ومعرفته العميقة بقطاع الرعاية الصحية في مصر ستسهم في تعزيز تأثير الشركة الإيجابي على حياة المرضى، ودعم خطط النمو وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في السوق المصري والإقليمي.