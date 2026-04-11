متحدث الكهرباء: لا انقطاع للتيار الكهربائي الفترة المقبلة

كتب : حسن مرسي

08:21 م 11/04/2026

لا انقطاع للتيار الكهربائي الفترة المقبلة

أكد الدكتور منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، موضحًا أن نجاح قرار الغلق المبكر كشف عن إمكانية تحقيق وفورات كبيرة إذا التزم المواطنون بخفض الاستهلاك غير الضروري.

وقال عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن هذه الإجراءات ساعدت مصر على مواجهة زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 3.3% في مارس الماضي، مع خفض استهلاك الوقود بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف متحدث الكهرباء أن هذه السياسات الاستباقية جنبت مصر تداعيات أزمة الغذاء والطاقة العالمية، حيث نجحت الدولة في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات دون انقطاع، مؤكدًا أن ثقافة الترشيد يجب أن تصبح سلوكًا دائمًا لدى المواطنين للحفاظ على الموارد الوطنية.

وأشار عبدالغني إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير برامج التوعية، بما يضمن مشاركة مجتمعية واسعة في جهود الترشيد، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للطاقة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق أعلى استفادة من الموارد الوطنية، وتقليل الهدر، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة في ضبط استهلاك الطاقة.

وشدد الدكتور منصور عبدالغني على أن مسألة انقطاع الكهرباء غير واردة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير الطاقة بشكل مستمر وآمن لجميع المواطنين.

وزارة الكهرباء منصور عبدالغني ترشيد الطاقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة
رياضة محلية

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة
"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
علاقات

"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
"أصوات وخيالات في الظلام".. ما سر سماع ورؤية أشياء غريبة أثناء النوم؟
نصائح طبية

"أصوات وخيالات في الظلام".. ما سر سماع ورؤية أشياء غريبة أثناء النوم؟

