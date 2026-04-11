شغلت هيئة سكك حديد مصر، صباح اليوم السبت 11 أبريل 2026، القطار المخصوص رقم (1940) لنقل مئات الأسر السودانية من محطة القاهرة برمسيس إلى أسوان ضمن مشروع "العودة الطوعية"تمهيدًا لعودتهم إلى دولة السودان الشقيقة.

سكك حديد مصر تُسيّر قطارًا لإعادة السودانيين إلى وطنهم

شارك السفير عماد الدين عدوي، سفير السودان لدى مصر، في مراسم توديع الأسر السودانية بمحطة القاهرة، وأعرب عن خالص تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم ومساندة الشعب السوداني.

كما أشاد بجهود وزارة النقل وسكك حديد مصر في هذا الإطار، موجّهًا الشكر لكافة العاملين على ما يبذلونه من جهود مخلصة في تنظيم هذه الرحلات.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بمحافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم على أن يعود من محطة أسوان غدًا صباحًا في تمام الساعة 11:30 برقم 1945 لخدمة جمهور الركاب.

