بـ22 كاميرا و3 سيارات بث.. "الوطنية للإعلام": استعدادات مكثفة لنقل قداس عيد القيامة

كتب : أحمد العش

08:54 م 10/04/2026

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن التليفزيون المصري عبر قنواته الثانية والفضائية المصرية والقنوات الإقليمية يستعد لنقل فعاليات قداس عيد القيامة المجيد، والمقرر إقامته غدًا السبت داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأكد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تحرص على تقديم تغطية إعلامية تليق بالمناسبات الدينية الكبرى، بما يعكس قيمتها الروحية ومكانتها لدى المواطنين.
وتشهد عملية نقل القداس هذا العام تطورًا تقنيًا ملحوظًا، إذ يتم استخدام 22 كاميرا موزعة بعناية داخل محيط الكاتدرائية، لتوفير زوايا تصوير متعددة تعكس أجواء الحدث وجلال المناسبة، إلى جانب الدفع بثلاث سيارات بث مباشر لضمان أعلى جودة في نقل الصورة والصوت.

أوضح الإعلامي محمد إبراهيم الجوهري، رئيس التليفزيون، من جانبه، أنه تم الاستعانة بأحدث تقنيات الإضاءة لإبراز التفاصيل الجمالية داخل الكاتدرائية بصورة احترافية تتماشى مع المعايير العالمية في تغطية الفعاليات الكبرى.
وتتضمن التغطية هذا العام استخدام طائرة درون لبث لقطات جوية مميزة، تمنح المشاهد رؤية بانورامية شاملة لمحيط الكاتدرائية، وتضيف بعدًا بصريًا جديدًا لأجواء الاحتفال.

