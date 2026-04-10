أثارت تصريحات الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما طرحه بشأن تقييمه لتصريحات الدكتور عمرو موسى ودور دول الخليج في المشهد الإقليمي.

واعتبر عيسى، تصريحات الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بشأن دور دول الخليج، أنها تعكس "فكرًا قديمًا" لم يعد ملائمًا للواقع السياسي الحالي في المنطقة.

إبراهيم عيسى: حديث شراء الأسلحة لم يعد حاضرًا في النقاش السياسي

جاءت تصريحات "عيسى" خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إذ أكد أن الحديث عن اقتصار دور دول الخليج على شراء الأسلحة لم يعد حاضرًا في النقاشات السياسية الراهنة، مشددًا على أن هذا الطرح تجاوزه الزمن ولم يعد يشغل الرأي العام.

وقال إبراهيم عيسى: "عمرو موسى رجل كبير في السن وابن دولة عبد الناصر وتراث الستينات.. وتصريحاته عن اقتصار دور دول الخليج على شراء الأسلحة تعبير عن منهج سياسي تجاوزه الزمن ولا يجب أن يشغلنا قليلا أو كثيرًا".

وأضاف الكاتب الصحفي، أن تقييم الأدوار الإقليمية للدول يجب أن يستند إلى معطيات الواقع وتوازنات القوى الحالية، وليس إلى تصورات تقليدية لم تعد تعبر عن طبيعة التحولات في الشرق الأوسط.

أين جاءت تصريحات الدكتور عمرو موسى عن دور الخليج؟

تعود تصريحات الدكتور عمرو موسى، إلى تعقيبه على كلمة الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والذي وصف القرن الحادي والعشرين بأنه "خليجي بامتياز"، مؤكدًا أن دول الخليج باتت تضطلع بأدوار محورية في ملف الأمن القومي العربي في ظل الأزمات المتلاحقة في عدد من دول المنطقة.

وعلق "موسى" متسائلًا عن طبيعة الدور الحقيقي الذي تقوم به دول الخليج في حماية الأمن العربي، بخلاف ملف التسليح (شراء الأسلحة)، وهو ما أعاد فتح النقاش حول حجم وتأثير الأدوار الإقليمية في المنطقة العربية وتباين وجهات النظر بشأنها.

