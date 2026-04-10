"الزراعة": تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

كتب : أحمد الجندي

03:49 م 10/04/2026

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تقدم ملحوظ في أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، والتي انطلقت في 28 مارس 2026، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ الحملات القومية للتحصين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمراض الوبائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن نحو 2,161,667 رأس ماشية على مستوى الجمهورية، شملت: 1,467,519 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، و694,148 رأس أغنام ضد جدري الأغنام.

الحالة الوبائية مستقرة تمامًا

ومن جهته أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحالة الوبائية مستقرة تمامًا مما يعكس كفاءة الإجراءات الوقائية وخطط التحصين الاستباقية، مشيرًا إلى أن أعمال الحملة تنفذ من خلال انتشار مكثف للجان البيطرية المتنقلة بجميع المحافظات.

رفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري

وأشار إلى أن فرق الإرشاد البيطري تواصل دورها في رفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض ودعم استدامة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التسجيل والترقيم والتقصي والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، مما يعزز قدرات الكشف المبكر والسيطرة على الأمراض.

التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية

وأكدت وزارة الزراعة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، داعيةً جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا للأمن الغذائي.

وتهيب الوزارة بجميع المربين سرعة تحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، والتواصل عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه.

فيديو قد يعجبك



تحذير عاجل من "سموم الإسكندرية": التسمم الوشيقي يهدد المواطنين في شم النسيم
"باربي".. قصة العروسة الأشهر في العالم ومعلومات مدهشة عنها
3 سيناريوهات و خطة مُدبرة .. لماذا نفذ "مندوب زنين" جريمته بالنقاب في وضح
"أهله شاكين في حد".. لغز العثور على جثة "خفير" غريقاً في بحر تنهلة بالفيوم
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
