أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تقدم ملحوظ في أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، والتي انطلقت في 28 مارس 2026، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ الحملات القومية للتحصين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمراض الوبائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن نحو 2,161,667 رأس ماشية على مستوى الجمهورية، شملت: 1,467,519 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، و694,148 رأس أغنام ضد جدري الأغنام.

الحالة الوبائية مستقرة تمامًا

ومن جهته أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحالة الوبائية مستقرة تمامًا مما يعكس كفاءة الإجراءات الوقائية وخطط التحصين الاستباقية، مشيرًا إلى أن أعمال الحملة تنفذ من خلال انتشار مكثف للجان البيطرية المتنقلة بجميع المحافظات.

رفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري

وأشار إلى أن فرق الإرشاد البيطري تواصل دورها في رفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض ودعم استدامة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التسجيل والترقيم والتقصي والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، مما يعزز قدرات الكشف المبكر والسيطرة على الأمراض.

التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية

وأكدت وزارة الزراعة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، داعيةً جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا للأمن الغذائي.

وتهيب الوزارة بجميع المربين سرعة تحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، والتواصل عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه.