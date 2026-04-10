أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات ترشيد في ضوء التداعيات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في خفض استهلاك الطاقة والوقود داخل الجهات الحكومية.

وأضاف، خلال لقاء مع مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات المتبعة تشمل استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، إلى جانب تمديد ساعات عمل المحال التجارية حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، على أن يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأشار إلى أن هناك عملية تقييم مستمرة لقياس تأثير هذه الإجراءات على معدلات استهلاك الطاقة ومدى انعكاسها على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين سياسات الترشيد وتوفير الخدمات.

ولفت إلى أن مصر ساهمت بشكل فعال في التوصل إلى اتفاق هدنة إقليمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع سينعكس تدريجيًا على حركة الملاحة واستقرار أسواق الوقود العالمية، بما يمثل مكسبًا مهمًا للمنطقة.

وأوضح أن هذا الاستقرار سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال دعم قدرة الدولة على امتصاص تداعيات الأزمات السابقة وتعزيز مرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

اقرأ أيضًا:

