كشف علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تبني الدولة المصرية حزمة من التدابير الاحترازية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالصراعات الإقليمية الأخيرة.

وأوضح عز، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن الركيزة الأساسية لاستقرار الأسعار في السوق المحلي تعتمد بشكل مباشر على استمرارية الإتاحة وضمان وفرة السلع الغذائية بمختلف أنواعها.

تأمين مصادر مستلزمات الإنتاج

وقال مستشار رئيس اتحاد الغرف إن الجهود الحالية تنصبُّ على تأمين مصادر بديلة ومتنوعة لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام من شتى دول العالم، مؤكداً أن الهدف هو تشغيل الخطوط الإنتاجية بأقصى طاقاتها الاستيعابية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف في السياق ذاته، أن الدولة تعمل بالتوازي على مسارين؛ الأول هو الحفاظ على مكانة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة، والثاني هو ضمان عدم توقف عجلة الإنتاج محلياً، مما يسهم في خلق منافسة عادلة تؤدي بالضرورة إلى استقرار السوق.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الدور الرقابي للدولة، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تقف بالمرصاد لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، لضمان حماية المستهلك المصري وتوازن السوق الداخلي.

