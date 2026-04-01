استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الدولة في تقديم الرعاية الشاملة لأطفال قطاع غزة المتواجدين في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الجهود المبذولة في هذا الملف، من خلال مركزي الكفالة الوطني (فيس مصر) ومركز الاستشفاء بروضة العبور، موضحة أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات رئاسية صدرت في نوفمبر 2023 بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من القطاع حفاظًا على حياتهم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم استقبال عدد من الأطفال الفلسطينيين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، حيث تولت وزارة الصحة والسكان استقبالهم عبر معبر رفح، ونقلهم بسيارات إسعاف مجهزة إلى المستشفيات، بمرافقة فرق طبية متخصصة.

وأضافت أن وزارة التضامن استقبلت 14 طفلًا في يونيو 2024، حيث تم توزيعهم بين مركزي الرعاية، وتم توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية لهم منذ لحظة وصولهم، مع دمجهم في الأنشطة اليومية وتقديم جلسات دعم نفسي وحركي، إلى جانب إعداد خطط علاجية فردية لكل حالة.

وأوضحت "مرسي" أن الفحوص الطبية كشفت عن عدد من الحالات التي تعاني من تأخر في النمو أو مشكلات صحية مختلفة، شملت حالات عصبية ونفسية وضعف البصر وسوء التغذية، فضلًا عن حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية، مؤكدة أنه تم التعامل مع هذه الحالات وفق خطط علاجية متكاملة.

وسلطت الوزيرة الضوء على جهود الهلال الأحمر المصري في دعم الأطفال، من خلال توفير التغذية والرعاية الصحية والمتابعة الدورية، إلى جانب تنفيذ مبادرات لدعم التواصل الأسري عبر مكالمات الفيديو، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي للأطفال.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى توفير أنشطة تعليمية وترفيهية وهدايا للأطفال، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لهم قبل عودتهم إلى قطاع غزة، عبر تهيئة بيئة آمنة داخل معبر رفح.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام الاجتماع، الشكر إلى وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي على جهودهما في تنفيذ توجيهات الرئيس، مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي في إطار دعم مصر المستمر لأهالي قطاع غزة في مختلف المجالات.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها