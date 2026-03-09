رسميًّا.. فرص واعدة للشباب داخل 44 شركة خاصة في 7 محافظات

نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توثق فعاليات تكريم مجموعة من ملهمات مصر.

جاء ذلك خلال النسخة السنوية من جائزة "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، التي تحتفي بالإنجازات المتميزة للنساء المصريات في مختلف المجالات، وتسلط الضوء على دورهن في المجتمع.

