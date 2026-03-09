قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن تقييم بعض الشخصيات التاريخية مثل: جمال عبد الناصر يتطلب النظر إلى السياق الكامل لعصرها، مؤكدًا أنه تربى في زمن عبد الناصر وتحمس له في بداياته، مع الإقرار بوجود أخطاء سياسية، أبرزها التحالف غير المعلن بين الحركة الصهيونية والقوى الغربية لضرب حركة التحرر الوطني في قلبها.

ماذا قال مصطفى الفقي عن الرئيس السادات؟

وأوضح "الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن هذه الخطط لم تكن جديدة، لكنها أصبحت اليوم مكشوفة، مشيرًا إلى أن عبد الناصر كان يحمل هموم الأمة العربية بالكامل، بينما وصف الرئيس الأسبق أنور السادات بأنه رجل دولة قادر على الموازنة بين مصالح مختلفة، على حد تعبيره، قائلًا: "إذا كان عبد الناصر بطل قومي، فالسادات رجل دولة".

وأكد "الفقي" أن القرارات الأمريكية والسياسة الأمريكية المعاصرة، ليست نتيجة شخص واحد، بل نتاج مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية، مشيرًا إلى الهزائم الأمريكية المتكررة منذ الحرب العالمية الثانية في كوريا وفيتنام والعراق وأفغانستان، وأن السياسة الأمريكية لم تحقق نجاحات حقيقية، بل اعتمدت على القوة القهرية بدون شرعية دولية.

ما هي العلاقة بين أمريكا وإسرائيل؟ مصطفى الفقي يجيب

وأشار إلى أن إدارة ترامب مثلت امتدادًا لهذا النهج، لكنها جاءت بانحياز واضح لدولة إسرائيل، إذ وصف العلاقة بين واشنطن وتل أبيب قائلاً: "تل أبيب هي العقل وواشنطن هي العضلات"، مضيفًا أن إسرائيل تستطيع توجيه السياسة الأمريكية لصالح مصالحها الإقليمية، بما في ذلك سيطرتها على الملفات المرتبطة بـ إيران وحزب الله وحماس.

وأكد المفكر السياسي، أن المنطقة تشهد سيناريوهات قهرية غير مسبوقة، تشمل الحرب الإعلامية والعسكرية والنووية، مؤكدًا أن هذه التطورات لم يشهدها أي جيل سابق، وهي تعتمد على استراتيجية تقوم على "السيطرة بالقوة وفرض الشروط".

