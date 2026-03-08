إعلان

خبير استراتيجي: خطورة الحرب على إيران تتضاعف مع اتساع دائرة الصراع

كتب : حسن مرسي

09:43 م 08/03/2026

حرب إيران وأمريكا

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن عقد الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال إسماعيل في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" إن هناك اعتداءات تطال عددًا من الدول العربية، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

وأضاف مدير المركز العربي للدراسات أن خطورة الوضع تتضاعف مع اتساع رقعة الصراع الإقليمي واستهداف منشآت وبنى تحتية داخل المنطقة العربية، إضافة إلى ما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن المجتمعي في بعض الدول.

وأوضح أن هذه الاستهدافات تتجاوز كونها أعمالًا عسكرية محدودة إلى كونها مساسًا بسيادة الدول العربية وسلامة أراضيها.

وتابع الدكتور محمد صادق إسماعيل أن هذه التطورات دفعت إلى ضرورة عقد اجتماعات عاجلة تحت مظلة جامعة الدول العربية باعتبارها المؤسسة الجامعة للدول العربية.

وأكد أهمية وجود موقف عربي جماعي موحد لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي العربي، مشددًا على أن التحديات الراهنة تتطلب تنسيقًا عربيًا غير مسبوق.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الحرب الحالية تعد حربًا إقليمية بامتياز بين أطراف من خارج المنطقة العربية، إلا أن تداعياتها تصب بشكل مباشر داخل المنطقة العربية.

ولفت إلى أن ذلك يظهر جليًا من خلال استهداف بنى تحتية في الجنوب اللبناني والعاصمة بيروت والأراضي الأردنية، أو من خلال استهداف إيران للقواعد الأمريكية الموجودة داخل بعض الدول العربية.

عُمان: رد طهران ضد جيرانها "مؤسف وغير مقبول"

إيران تحدث بنك أهدافها بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البنية التحتية

إيران وأمريكا الجامعة العربية الحرب الإيرانية محمد صادق إسماعيل

