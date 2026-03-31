

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلاي نيف رئيس شركة "شيفرون" العالمية للاستكشاف والإنتاج؛ لبحث تطورات مشروعات الغاز والاستكشاف في مصر؛ حيث أكدت الشركة ضخ استثمارات بنحو 60 مليون دولار في أنشطة الحفر بالبحر المتوسط، مع التوسع في مشروعات الطاقة وخفض الانبعاثات.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض "إيجيبس 2026"، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويأتي اللقاء ضمن فاعليات النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2026"، الذي انطلقت فاعلياته أمس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر حتى غدٍ.

مشروع حقل أفروديت وربطه بمصر

واستعرض رئيس شركة "شيفرون" عددًا من الموضوعات؛ من بينها موقف مشروع حقل أفروديت القبرصي، وربطه بالبنية التحتية المصرية لمعالجة ونقل الغاز.

وعرض "نيف" خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ هذا الربط، في ضوء الجدول الزمني للانتهاء من الاتفاقيات الفنية والتجارية الخاصة بالمشروع، بما يدعم تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الغاز بمنطقة شرق المتوسط.

استثمارات في البحر المتوسط

وأكد كلاي نيف استمرار الشركة في مجال الاستكشاف البحري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تضخها الشركة في أنشطة الحفر بالبحر المتوسط تقدر بنحو 60 مليون دولار.

واستعرض نيف خلال اللقاء موقف تقدم الأعمال في منطقتي امتياز تقوم الشركة بتشغيلهما في مصر.

خفض الانبعاثات

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات خفض الانبعاثات؛ لا سيما من خلال تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وذلك في إطار خطط الشركة الاستثمارية لعام 2026، وتم بحث التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.

اتفاقيات جديدة

وأشار رئيس "شيفرون" إلى توقيع الشركة اتفاقيات جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر إيجيبس 2026، مؤكدًا التزام الشركة بإمداد السوق المحلية بالمزيد من إمدادات الغاز.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى امتداد الشراكة مع شركة "شيفرون" إلى آفاق أرحب، وزيادة استثماراتها في السوق المصرية، بما يشمل مشروعات في منطقتَي البحر المتوسط والبحر الأحمر.