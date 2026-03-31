التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة "بي بي" البريطانية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، الذي انطلقت فاعلياته أمس في نسخته التاسعة وتستمر حتى غد، برعاية الرئيس السيسي، مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع شركة "بي بي"، وتطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

توسيع آفاق التعاون

وأكد ويليام لين التزام الشركة بتعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع الحكومة المصرية، مستفيدة من وجودها القوي على المستويين المحلي والإقليمي.

وأعرب لين عن تقدير الشركة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم أنشطة الشركة، لا سيما ما يتعلق بانتظام سداد مستحقاتها، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة "بي بي" محفظة أعمال الشركة في مصر، والتي تتضمن المشاركة في 14 منطقة امتياز في البحر المتوسط، بإجمالي 12 موقعًا في مرحلة التنمية والإنتاج، وموقعين في مرحلة الاستكشاف.

1.5 مليار دولار استثمارات

وعرض لين خطط الشركة الاستثمارية للمرحلة المقبلة، مُشيرًا في هذا الصدد إلى اعتزام "بي بي" ضخ استثمارات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشروعات تنمية الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة، مع فتح الباب لضخ تدفقات رأسمالية إضافية.

وأضاف لين أن شركة "بي بي" البريطانية لها تاريخ طويل وممتد في السوق المصرية، مؤكدًا اهتمامها بمشروعات الطاقة ليس فقط في البحر المتوسط، بل وفي منطقة البحر الأحمر أيضًا.

إشادة بقرارات الحكومة

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي بشركة "بي بي" عن تقدير الشركة للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة في قطاع البترول والغاز، قائلاً: "إن هذه القرارات تتسم بالوضوح التام، وقد أسهمت في تحفيزنا على اتخاذ خطوات استثمارية مهمة".

واختتم ويليام لين حديثه بتأكيد التزام شركة "بي بي" البريطانية بمواصلة ضخ الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية.