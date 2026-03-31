تصوير - هاني رجب:

أكد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن إذاعة القرآن الكريم تمثل أحد أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية، منذ انطلاقها في عهد جمال عبد الناصر، إذ لعبت دورًا محوريًا في نشر التلاوة المصرية إلى مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور شهد تطورًا ملحوظًا في عهد عبد الفتاح السيسي من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للإذاعة.

أبرز تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم

ورصدت عدسات مصراوي كلمة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب فعاليات الاحتفال ولقطات التكريمات التي شهدها الحدث، والذي أُقيم بمناسبة مرور 62 عامًا على تأسيس إذاعة القرآن الكريم، بحضور أسامة الأزهري، ونظير عياد، وأسامة داود، إلى جانب نخبة من الإذاعيين والإعلاميين وكبار العلماء والمشايخ.

وأوضح "المسلماني" أنه منذ توليه رئاسة الهيئة، تم العمل على إعادة تنظيم إذاعة القرآن الكريم ومعالجة عدد من التحديات التي كانت تواجهها، وفي مقدمتها بث الإعلانات داخل الإذاعة، إذ تم إلغاؤها بالكامل حفاظًا على هيبة الإذاعة ومكانتها، بما يضمن تقديم المحتوى دون فواصل إعلانية.

وأضاف أنه جرى تطوير خريطة التلاوات بما يتناسب مع مكانة كبار القراء، فضلًا عن إدخال تسجيلات نادرة لعمالقة التلاوة، بما يسهم في إثراء المحتوى المقدم للمستمعين داخل مصر وخارجها.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى إعادة تفعيل البث الخارجي للإذاعة من عدة مواقع، خاصة خلال صلوات الجمعة والتراويح والمناسبات الدينية، بما يعزز من انتشارها وتأثيرها الإقليمي والدولي.

"المسلماني" يكشف تفاصيل مشروع مسند الإمام الليث بن سعد

ولفت إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني لإذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر، مع العمل حاليًا على إنشاء متحف للقراء يضم كبار أعلام التلاوة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، إلى جانب الانتهاء من مشروع "مسند الإمام الليث بن سعد".



وأكد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، في ختام كلمته، أن تطبيق إذاعة القرآن الكريم حقق انتشارًا واسعًا، إذ بلغ عدد متابعيه نحو 92 مليون متابع من داخل مصر وخارجها، موجّهًا الشكر إلى عائلات كبار القراء، والعاملين بالإذاعة، ووزير الاتصالات، فضلًا عن الجمهور، على دعمهم المتواصل.





