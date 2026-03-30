أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية الإنسان أو التنمية البشرية أمر مهم لأنهم الثروة الحقيقية المنظومة الصحية، وهم عنق الزجاجة.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته في اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب حول تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، على أن فكرة موضوع المناقشة لموضوع تدريب وتأهيل الأطقم الطبية جاءت من الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة، والدكتور أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، حرصاً على تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الملف، والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة متمثلة في الجهات التنفيذية الحكومية والجهات التشريعية ممثلة في لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب.

وأوضح أن هناك توجه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تدريب وتأهيل الكوادر قبل التخرج والوصول إلى الامتياز، حتى يتخرج كوادر طبية وبما يعود بالإيجاب على تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وبالتالي مهم أن يكون هناك تدريب عملي خلال فترة الامتياز.

وأشار إلى دور وزارة الصحة في استقبال الكوادر بعد التخرج وتدريبهم في مستشفيات وزارة الصحة وقطاعاتها، حيث تأتي أهمية التدريب والتأهيل في زيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة، وأكد أنه يتم إقامة دورات تدريبية لجميع القطاعات الصحية، وهناك تواصل وتعاون دائم بين الجامعات ووزارة الصحة.

وتابع عبدالغفار: "المجلس الصحي المصري معني بالتدريب المهني، وله أهمية في تولي التنسيق بين كل الجهات المعنية بمنظومة الصحة، مشدداً على أن تنمية الموارد البشرية ملف مهم جدا يحتاج إلى تنسيق وتعاون".

وواصل وزير الصحة قائلا: إننا نجتهد قدر الإمكان، والتدريب والتأهيل هو العنصر الأهم للإبقاء على العنصر البشري، ونحاول إقامة دورات تدريبية مع الجامعات، ونحاول التواصل مع بعض المؤسسات الدولية المتخصصة، كما نحاول استقدام الخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وجهودهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة استراتيجية الدولة في وضع الضوابط والمعايير لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتعليم المستمر ومدى تأثيره على الأطقم الطبية والمريض المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لُطيف - رئيس المجلس الصحي المصري.

ويشارك في الاجتماع أيضا نقيب الأطباء، ونقيب التمريض، ورئيسي جامعتي القاهرة والمنصورة، والدكتور عمر شريف عمر الأمين العام للمستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب.