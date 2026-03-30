عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين؛ لبحث موقف المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين؛ بما يُسهم في دفع عجلة العمل بالمشروعات المختلفة في مجالات الطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ.

الالتزام بالجداول الزمنية لـإنهاء المشروعات

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين في إزالة كل التحديات الخاصة بالمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل المشروعات المشتركة؛ بما يسهم في خدمة المواطنين في مختلف قطاعات النقل، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء الجمهورية.

وأكد سويلم الدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة، وسرعة نهو إجراءات نزع الملكية التي تقوم بها هيئة المساحة، بما يسهم في الإسراع بنهو تنفيذ المشروعات القومية طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها.

موقف التنسيق بين وزارتي النقل والري

وناقش الجانبان موقف التنسيق القائم بين هيئات وزارة النقل وهيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري؛ لسرعة الانتهاء من كل الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المسطحات والأراضي المتعلقة بتنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، مثل مشروع مونوريل غرب في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وإنشاء وازدواج وتعديل مسار عدد من خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)، وعدد من المشروعات بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.

ووجّه الوزيران هيئة المساحة والأجهزة المعنية بوزارة النقل بالتنسيق المشترك لسرعة نهو إجراءات الرفع والتثمين وصرف تعويضات نزع الملكية لمشروعات وزارة النقل المختلفة، مع تأكيد التواصل الدائم بين المسؤولين من الوزارتَين لسرعة نهو هذه الإجراءات.