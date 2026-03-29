ارتباك ساد المشهد المدرسي صباح اليوم على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وتشمل (القاهرة - الجيزة - القليوبية) وذلك بسبب تأخر إصدار قرارات تعطيل الدراسة نتيجة الطقس السيئ، ما بين الساعة 7:06 و8:10 صباح اليوم.

تأخر إصدار قرارات تعطيل الدراسة يربك اليوم الدراسي

أدى تأخر إصدار قرارات تعطيل الدراسة في المحافظات الثلاث التي تمثل إقليم القاهرة الكبرى، إلى حالة من الارتباك، حيث كان أولياء الأمور قد أرسلوا الأبناء بالفعل إلى المدارس، ثم صدرت قرارات التعطيل، فوجهت المدارس رسائل لأولياء الأمور عبر جروبات التواصل المدرسية بضرورة الحضور لاصطحاب الطلاب نتيجة إلغاء اليوم الدراسي، ثم أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا باستمرار الدراسة للطلاب الذين ذهبوا إلى المدارس ولم يتمكن ذويهم من اصطحابهم نظرًا لظروف الطقس السيئ.

محافظة القاهرة الأكثر ارتباكًا

كان المشهد في محافظة القاهرة هو الأكثر ارتباكًا وذلك بسبب التأخر الكبير في إصدار قرار تعطيل الدراسة، فقد نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر حسابها على فيسبوك، في تمام الساعة 8:10 صباحًا.

تعطيل الدراسة في القاهرة

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 29 مارس 2026 بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة الطلاب، واعتبار اليوم إجازة للطلاب والعاملين والمعلمين.

الجيزة في المركز الثاني

جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني من حيث التأخير في إصدار القرار، حيث نشرت صفحة المحافظة القرار بتوقيت 7:43 صباحًا.

تعطيل الدراسة في الجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تأجيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

القليوبية تسبق القاهرة والجيزة

نشرت محافظة القليوبية قرار تعطيل الدراسة بتوقيت 7:06 صباحًا.

تعطيل الدراسة بالقليوبية

أعلن حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، تأجيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة؟

قال مصدر بإحدى المحافظات الثلاث، إن المحافظات تصدر قراراتها وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه في المرة السابقة كانت هناك توصيات من الأرصاد بصعوبة استمرار الدراسة، ونتيجة لذلك تم إصدار قرارات بالتعطيل من اليوم السابق.

وتابع المصدر: "المرة اللي فاتت المحافظين في المحافظات المتضررة كانوا هيصدروا قرارات تعطيل الدراسة، بناءً على توقعات الأرصاد، لكن وزير التربية والتعليم قرر التعطيل على مستوى الجمهورية نظرًا لصعوبة الحالة الجوية".

وأوضح المصدر، أنه بالنسبة للوضع اليوم، فكانت التنبيهات الواردة من الأرصاد تفيد بوجود أمطار خفيفة على فترات متقطعة وأماكن متفرقة، بجانب أن التوقعات أشارت أيضًا إلى احتمالية سقوط الأمطار ولم تؤكد ذلك.

ولفت إلى أنهم فوجئوا في الصباح بكميات الأمطار وتراكمات المياه في الشوارع، في ظل وجود امتحانات اليوم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ما أثر على توقيت اتخاذ القرار.

وقال المصدر، إن استمرارية الأمطار لفترة طويلة امتدت لعدة ساعات مثل إعاقة جزئية لأعمال شفط ورفع تراكمات المياه من الشوارع، بخلاف سقوط الأمطار بشدة ولمدة قليلة كما حدث في الوقائع السابقة.

الأرصاد: أصدرنا توقعاتنا ولا سلطة لنا على قرارات التعطيل

في المقابل، أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس السبت وحتى صباح الأحد كانت تشير بالنسبة للقاهرة الكبرة إلى توقعات أمطار خفيفة إلى متوسطة، لكنها مستمرة لعدة ساعات وهو ما أحدث تجمعات للمياه في الصباح.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أن توجيهات الهيئة تتعلق فقط بكميات وشدة ومناطق الأمطار ولا تصدر أي توجيهات أو قرارات بشأن تعطيل الدراسة من عدمه، فهذا الأمر في سلطة المحافظين وفق تقديراتهم لمدى القدرة على التعامل مع كميات الأمطار المتوقعة وفق بيانات هيئة الأرصاد.

وتابعت: "تقديراتنا كانت بوجود كميات مستمرة حتى لعدة ساعات، وكنا ننسق مع غرف الأزمات بالمحافظات ووزارة التنمية المحلية".

تنويه الثانية صباحًا من هيئة الأرصاد

بتوقيت 1:51 صباحًا، نشرت هيئة الأرصاد عبر صفحتها على فيسبوك، تنويهًا بشأن شمال البلاد حيث تأثرت "وقتها" بغطاء سحابي من السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة على مناطق من الدلتا والسواحل الشرقية ومدن القناة.

بينما كانت توقعات القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تمتد مع الوقت إلى مناطق من سيناء.

