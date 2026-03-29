التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من ضباط وضباط الصف من مقاتلي الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين.

كما استعرض عددًا من الموضوعات الجارية على الصعيدين الدولي والإقليمي المرتبطة بالأمن القومي المصري.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر، أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة الحفاظ على الأسلحة والمعدات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار.

