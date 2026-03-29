إعلان

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة

كتب : محمد سامي

12:49 م 29/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (9)
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (8)
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (6)
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (7)
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (1)
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (2)
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (5)
  • عرض 9 صورة
    وزير الدفاع (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من ضباط وضباط الصف من مقاتلي الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين.

كما استعرض عددًا من الموضوعات الجارية على الصعيدين الدولي والإقليمي المرتبطة بالأمن القومي المصري.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر، أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة الحفاظ على الأسلحة والمعدات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار.

إعلان

إعلان

