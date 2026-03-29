أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ عدد من التدابير و الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة حركة مسير القطارات على عدد من خطوط الشبكة؛ بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة لجمهور الركاب، وذلك في ضوء ما تشهده بعض المناطق من تقلبات جوية وسقوط أمطار على عدد من محافظات الجمهورية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم أنها تتابع انتظام حركة القطارات على مدار الساعة من خلال غرف التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية، مع انتشار فرق الطوارئ والعناصر الفنية والهندسية على امتداد الشبكة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان انتظام التشغيل في ظل هذه الظروف.

اقرأ أيضاً:

وأعربت الهيئة عن اعتذارها إلى جمهور الركاب نتيجة بعض التأخيرات المحدودة التي تطرأ على حركة الشغيل المقررة لتلك الظروف الخارجة عن إرادتها لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة أن سلامة وأمن الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 3 أبريل على معظم أنحاء البلاد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.

كما تسود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب الصعيد.