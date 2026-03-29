إعلان

السكك الحديدية تتخذ إجراءات احترازية لضمان سلامة التشغيل أثناء سوء الأحوال الجوية

كتب : مصراوي

11:17 ص 29/03/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ عدد من التدابير و الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة حركة مسير القطارات على عدد من خطوط الشبكة؛ بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة لجمهور الركاب، وذلك في ضوء ما تشهده بعض المناطق من تقلبات جوية وسقوط أمطار على عدد من محافظات الجمهورية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم أنها تتابع انتظام حركة القطارات على مدار الساعة من خلال غرف التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية، مع انتشار فرق الطوارئ والعناصر الفنية والهندسية على امتداد الشبكة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان انتظام التشغيل في ظل هذه الظروف.
اقرأ أيضاً:
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة


وأعربت الهيئة عن اعتذارها إلى جمهور الركاب نتيجة بعض التأخيرات المحدودة التي تطرأ على حركة الشغيل المقررة لتلك الظروف الخارجة عن إرادتها لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة أن سلامة وأمن الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 3 أبريل على معظم أنحاء البلاد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.
وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.

كما تسود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب الصعيد.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

مدارس

بسبب الكهرباء.. إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية بالجيزة
أخبار المحافظات

أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
علاقات

البطل الخارق الذي خطف القلوب.. كيف بدأت شخصية باتمان؟
رياضة محلية

الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
مدارس

بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

