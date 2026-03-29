كامل الوزير: الرئيس وجه برفع سرعة القطار الكهربائي السريع من 250 إلى 350 كم/ساعة

كتب : حسن مرسي

02:11 ص 29/03/2026

الفريق مهندس كامل الوزير

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سرعة القطار الكهربائي السريع من 250 كيلومترًا في الساعة إلى 350 كيلومترًا في الساعة، في إطار السعي لتعزيز كفاءة منظومة النقل الحديثة في مصر.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إنه تم بالفعل بدء دراسات فنية بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية المنفذة للمشروع، لبحث إمكانية تطبيق هذه الزيادة في السرعة وفقًا للمعايير الفنية العالمية.

وأضاف وزير النقل أن طموحات القيادة السياسية في تطوير قطاع النقل كبيرة للغاية، مؤكدًا أن "طموحات الرئيس لمصر تتجاوز أحيانًا قدرات التنفيذ الحالية"، لكنها تمثل دافعًا قويًا لتسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتميز بالاستماع الجيد لآراء المتخصصين، وهو ما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تدعم تطوير البنية التحتية بشكل مستدام.

وتابع الفريق كامل الوزير أن فكرة إنشاء مشروع الأتوبيس الترددي جاءت في الأساس بتوجيه من الرئيس السيسي، في إطار خطة شاملة لتحسين وسائل النقل الجماعي وتقليل التكدسات المرورية، بما يواكب متطلبات التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث يوفر خدمة سريعة وآمنة بتكلفة مناسبة للمواطنين.

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير قطاع النقل يمثل أولوية قصوى للدولة، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي، ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وستسهم في تحقيق نقلة حضارية في البنية التحتية للنقل.

كامل الوزير وزير النقل عمرو أديب الحكاية

