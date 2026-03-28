''الزراعة'' تواصل متابعة المحاصيل الاستراتيجية بأسوان

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جولات ميدانية مكثفة بمحافظة أسوان، لمتابعة حالة المحاصيل الاستراتيجية في ظل التحديات المناخية الراهنة، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود البحثية والأنشطة الإرشادية لدعم المزارعين.

وبحسب بيان، اجرى الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، جولات ميدانية شملت عددًا من قرى محافظة أسوان، برفقة قيادات العمل الزراعي بالمحافظة: المهندس روماني سريان مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد بدرى المراقب العام للمراقبة العامة للتنمية والتعاون، والمهندس أحمد سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعى، لمتابعة الحقول الإرشادية والوقوف على الحالة العامة للمحاصيل.

وشملت الجولة تفقد المحاصيل الاستراتيجية بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو، حيث تم متابعة حقل إرشادي لمحصول القمح المنزرع بصنف “مصر 4” ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والاطمئنان على حالته الإنتاجية وتطبيق التوصيات الفنية، وذلك بمشاركة الدكتور الحسينى صابر منسق الأنشطة الإرشادية بالمحافظة، والدكتور زكريا بسطاوى مدير محطة البحوث الزراعية بكوم امبو، والدكتور جمال عبد الحفيظ مدير الإرشاد الزراعى بالمحافظة.

وشملت الزيارة تفقد الجمعية التعاونية الزراعية بقرية دابود بمركز نصر النوبة، حيث تم عقد لقاء موسع مع قيادات المزارعين، جرى خلاله مناقشة الاحتياجات الإرشادية والتنموية، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية، مع طرح الحلول المناسبة وسبل الحد من آثارها السلبية.

وأجرى الوفد زيارة حقلية لعدد من زراعات القمح وقصب السكر الخريفي، حيث قام الفريق البحثي بتقديم التوصيات الفنية اللازمة وفقًا للمرحلة العمرية للمحاصيل، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعظيم العائد للمزارعين.

وترأس “الحيمري” اجتماعًا موسعًا بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بأسوان، بحضور قيادات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي ومحطة البحوث الزراعية وممثلي الجهات المعنية، لبحث سبل تطوير منظومة الإرشاد الزراعي بالمحافظة، حيث ناقش الاجتماع آليات تنسيق العمل بين الجهات المختلفة، وإعداد خطة إرشادية متكاملة للمحاصيل الصيفية، مع تحديد أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الأنشطة الإرشادية والعمل على تذليلها، بما يضمن وصول الخدمات الإرشادية إلى أكبر عدد من المزارعين بكفاءة وفاعلية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية والمشروعات الزراعية الممولة دوليًا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمزارعين، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الزراعية الناجحة داخل نطاق المحافظة.

وشدد المشاركون على ضرورة التوسع في الأنشطة الإرشادية الموجهة للشباب والمرأة الريفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المرتبطة بالقطاع الزراعي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة والحد من الهجرة الداخلية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية للإرشاد الزراعي، خاصة المراكز الإرشادية، لتقديم خدمات فنية وتوعوية متكاملة تلبي احتياجات المزارعين التنموية.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة تنسيقية للأنشطة الإرشادية بمحافظة أسوان، برئاسة مدير مديرية الزراعة، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، بهدف تخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية وفقًا للخريطة الزراعية واحتياجات المزارعين، بما يسهم في تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.