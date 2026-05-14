قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتراجع عن ما تفعله في الخليج.

وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع شون هانيتي من فوكس نيوز.

وألقت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأربعاء مع ظهور مؤشرات على أن هذا الصراع يُغيّر التحالفات في أنحاء الشرق الأوسط.

ووصل ترامب إلى بكين وسيجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج.

ومن المتوقع أن ترامب يطلب مساعدة الصين لحل هذا الصراع المكلف والذي لا يحظى بتأييد كبير لكن محللين يرون أن من غير المرجح أن يحصل على الدعم الذي يريده.

وأشعل ترامب فتيل الحرب على إيران في 28 فبراير.

وسلطت تقارير جديدة اليوم الضوء على كيف تُسرّع الحرب الإيرانية من إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية في المنطقة.

وعززت إيران على ما يبدو سيطرتها على مضيق هرمز، إذ قالت مصادر مطلعة، إن طهران أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

وقال مسؤولون إيرانيون، إنهم يعتبرون السيطرة على المضيق هدفا استراتيجيا طويل الأمد.

وقال متحدث باسم الجيش الإيراني، إن الإشراف على الممر المائي ربما يدر عائدات تعادل مثلي عائدات البلاد من النفط، ويعزز نفوذها في السياسة الخارجية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدث باسم الجيش قوله: "بعد انتهاء هذه الحرب، لن يكون هناك مجال للتراجع عن السيطرة على المضيق".

ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب متباعدة للغاية بعد أكثر من شهر على بدء سريان وقف إطلاق النار الهش، وفقا للغد.