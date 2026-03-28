تقدم النائب شادي الكومي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن الضعف الشديد في شبكات المحمول الخاصة بمنطقة الجمالية.

وقال البرلماني في طلبه: "الجمالية منطقة سياحية وتضم مناطق أثرية مهمة كشارع المعز ومحلات الصاغة ومسجد سيدنا الحسين ومسجد الأزهر الشريف وخان الخليلي".

وأضاف" الكومي" أن ضعف شبكة المحمول بمنطقة الجمالية يؤثر على إجراء واستقبال المكالمات وخدمة الإنترنت، وبالتالي التعاملات المالية والتحويلات النقدية وإنجاز الأعمال والتواصل اليومي.

وأوضح "عضو مجلس النواب، أنه تم تقديم شكاوي من قبل الأهالي من خلال خدمة العملاء إلا أن المشكلة مازالت قائمة في تلك المنطقة التاريخية.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي يستأنف جلساته العامة غدًا الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.