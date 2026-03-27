وزيرة الثقافة تنعى الكاتب سمير غريب: صاحب مسيرة حافلة في صون الهوية

كتب : محمد لطفي

10:38 م 27/03/2026

الدكتورة جيهان زكي

نعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الكاتب الكبير سمير غريب، الرئيس الأسبق لجهاز التنسيق الحضاري، الذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة حافلة بالعطاء الثقافي والفكري.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الراحل كان أحد القامات الثقافية البارزة، وصاحب إسهامات مهمة في دعم الحركة الثقافية في مصر، حيث أسس وأدار صندوق التنمية الثقافية، وتولى رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، قبل أن يُكلَّف برئاسة الأكاديمية المصرية في روما، وصولًا إلى تأسيسه ورئاسته لجهاز التنسيق الحضاري.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن سمير غريب كان مثقفًا متفرداً جمع بين الفكر والنقد والعمل المؤسسي، وأثرى الثقافة بعدد كبير من المؤلفات، وكرّس جهده لخدمة الثقافة المصرية، والدفاع عن الهوية الحضارية، بما يجعله واحدًا من الرموز التي ستظل حاضرة في الوجدان الثقافي.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
أخبار مصر

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
نصائح طبية

فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
حزب الله يهاجم جنودا إسرائيليين في 5 مواقع جنوبي لبنان
شئون عربية و دولية

حزب الله يهاجم جنودا إسرائيليين في 5 مواقع جنوبي لبنان
أول تعليق لإسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ضد السعودية؟
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق لإسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ضد السعودية؟
عمرو أديب: اختبار صلابة دول الخليج نجح بامتياز.. نحن معكم كتفًا بكتف
أخبار مصر

عمرو أديب: اختبار صلابة دول الخليج نجح بامتياز.. نحن معكم كتفًا بكتف

أخبار

المزيد

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق