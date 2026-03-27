نعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الكاتب الكبير سمير غريب، الرئيس الأسبق لجهاز التنسيق الحضاري، الذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة حافلة بالعطاء الثقافي والفكري.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الراحل كان أحد القامات الثقافية البارزة، وصاحب إسهامات مهمة في دعم الحركة الثقافية في مصر، حيث أسس وأدار صندوق التنمية الثقافية، وتولى رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، قبل أن يُكلَّف برئاسة الأكاديمية المصرية في روما، وصولًا إلى تأسيسه ورئاسته لجهاز التنسيق الحضاري.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن سمير غريب كان مثقفًا متفرداً جمع بين الفكر والنقد والعمل المؤسسي، وأثرى الثقافة بعدد كبير من المؤلفات، وكرّس جهده لخدمة الثقافة المصرية، والدفاع عن الهوية الحضارية، بما يجعله واحدًا من الرموز التي ستظل حاضرة في الوجدان الثقافي.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.