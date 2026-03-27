توفي مساء اليوم، الناقد الدكتور سمير غريب، أحد أبرز قيادات وزارة الثقافة في عهد الفنان فاروق حسني، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت، عقب صلاة الظهر بمسجد فاضل في ٦ أكتوبر .

من هو الدكتور سمير غريب؟

ولد غريب في منفلوط بمحافظة أسيوط في 1954، وحصل على بكالوريوس كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم صحافة دور مايو 1975.

عمل صحفيا في جريدة الأخبار لمدة 13 عاما من 1975 حتى 1987، وأقام في باريس لمدة 4 سنوات من 1979 حتى 1983 حيث عمل صحفيا في مجلة المستقبل الأسبوعية التي كانت تصدر من باريس، حصل علي دبلوم من المعهد الدولي للصحافة في باريس عام 1985 .

عمل مستشارا صحفيا ثم مستشارا فنيا لوزير الثقافة 1987 – 1999، وكان أول مدير لصندوق التنمية الثقافية 1990- 1999، ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية فبراير1999- 2002، وأول مصري يرأس الاتحاد العربي للوثائق، ومدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما ـ2002- 2004، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 2004.

ألف الكثير من الكتب وكان أول كتبه "السريالية في مصر"، "راية الخيال"، "نقوش على زمن: صفحات من تاريخ الفن التشكيلي"، "في تاريخ الفنون الجميلة"، "حيوية مصر"، "الهجرة المستحيلة"، "من كتابات زمن الحرية"، "كتابات الزمن الآخر"، "كتاب الفن"، وغيرها من الإصدارات.