كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 على مختلف مناطق الجهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا.

شبورة مائية كثيفة

أشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص أمطار خفيفة

أوضحت الأرصاد، وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

