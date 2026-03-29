أمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتب : محمد لطفي

10:00 ص 29/03/2026

شبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 3 أبريل على معظم أنحاء البلاد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.

كما تسود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب الصعيد.

كما تشهد حالة الطقس، نشاط لحركة الرياح يوم الاثنين المقبل على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واعتبارا من الثلاثاء المقبل، توقعت الأرصاد، فرص سقوط أمطار متفاوتة على شمال البلاد ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40: 50كم/ س، تكون مثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على بعض المناطق.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية حالة الطقس

