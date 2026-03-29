سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

09:58 ص 29/03/2026

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 29-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية، مدفوعة بصعود السعر العالمي وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن، إلى جانب تأثره بتحركات سعر الدولار محليًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4620 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5940 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6930 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7920 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246312 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 396000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.70% إلى نحو 4494 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج أمس.

