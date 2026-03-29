تنطلق بقصر ثقافة الإسماعيلية في العاشرة صباح اليوم الأحد، رابع فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة المصرية الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.

وينفذ المشروع من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، والإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، حيث يستهدف تدريب شباب المحافظة على أساسيات الحرف اليدوية، وتمكينهم من إنتاج مشغولات فنية متميزة تتوافق مع احتياجات السوق.

وتتضمن الفعاليات ورشة تدريبية بعنوان "رسم بالتمبرا على الفخار"، تقدمها الفنانة نيفين سيد ياقوت، وتستمر حتى 7 أبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية.

يذكر أن أولى فعاليات المشروع أُطلقت بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 26 يناير حتى 4 فبراير الماضي، فيما استضافت محافظة الشرقية ثاني الفعاليات في قصر ثقافة الزقازيق خلال الفترة من 15 إلى 24 فبراير، وشهدت محافظة الإسكندرية ثالث الفعاليات بقصر ثقافة الأنفوشي خلال الفترة من 8 إلى 18 مارس، وسط إقبال من الشباب المهتمين بالحرف اليدوية.

ويأتي المشروع في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على خوض تجارب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، على أن تتواصل فعالياته تباعا داخل الأقاليم الثقافية حتى شهر يونيو المقبل.