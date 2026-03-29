سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
كتب : منال المصري
10:03 ص 29/03/2026
سعر الدولار
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، في بداية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
بينها البنك الأهلي.. أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم
- البنك الأهلي المصري: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع .
- بنك مصر: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع .
- بنك القاهرة: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 52.7جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع.
- كريدي أجريكول: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.