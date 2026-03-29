إعلان

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتب : منال المصري

10:03 ص 29/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، في بداية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


بينها البنك الأهلي.. أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم

  • البنك الأهلي المصري: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع .
  • بنك مصر: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع .
  • بنك القاهرة: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 52.7جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع.
  • كريدي أجريكول: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الجيش الإسرائيلي: تدمير مقرات ومواقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية في
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: تدمير مقرات ومواقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية في
قبل 20 عاماً.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وإسبانيا
رياضة عربية وعالمية

قبل 20 عاماً.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وإسبانيا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-3: أموال في الطريق لـ الحمل.. ونصيحة لهذا
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-3: أموال في الطريق لـ الحمل.. ونصيحة لهذا
القاهرة والجيزة والقليوبية.. تعليق الدراسة اليوم في 3 محافظات بسبب سوء
مدارس

القاهرة والجيزة والقليوبية.. تعليق الدراسة اليوم في 3 محافظات بسبب سوء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور