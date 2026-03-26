سمير غطاس يكشف "الهدية الضخمة" التي تلقاها ترامب من إيران

كتب : أحمد العش

09:22 م 26/03/2026

الدكتور سمير غطاس

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن تلقيه "هدية ضخمة جدًا" من إيران، وسط تحليلات واسعة حول طبيعتها وأبعادها الاستراتيجية.

انقسامات حول الهدية الضخمة التي تلقاها ترامب من إيران

أضاف "غطاس" خلال لقائه مع الإعلامية سماح السعيد في بودكاست "صد رد" المذاع عبر "مصراوي" أن ترامب أوضح أن العالم بأسره يحاول تحليل الهدية، التي تتراوح التقديرات حولها بين المشاركة في إدارة مضيق هرمز أو فرص استثمارية في الغاز والنفط.

وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن بعض التحليلات ترجح أن الهدية تشمل إمكانية تحصيل رسوم لصالح أمريكا على عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز، لافتًا إلى أن الرسوم تقدر بمليون دولار أمريكي، أو المشاركة الإيرانية في استثمارات الطاقة، وهو أمر لم يكن متاحًا لترامب سابقًا.

سمير غطاس: ترامب لم يكشف عن تفاصيل الهدية التي تلقاها من إيران

أوضح الدكتور سمير غطاس، أن هناك احتمالًا آخر مرتبط بعروض أمريكية لاستثمار شركات الغاز والنفط، لكنه أشار إلى أن ترامب لم يكشف عن التفاصيل النهائية، مؤكدًا أن هذه "الهدايا" تمثل عناصر تأثير استراتيجية كبيرة على تحالفات الطاقة والسياسة الدولية في المنطقة.

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
حرب إيران.. كيف وضعت أمريكا بين مقصلة الاستنزاف وسيناريو العراق؟
حرب إيران.. كيف وضعت أمريكا بين مقصلة الاستنزاف وسيناريو العراق؟
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
"بيدفعوا فلوس للجنائيين في الحبس".. الداخلية ترد على شكاوى من أهالي نزلاء
"بيدفعوا فلوس للجنائيين في الحبس".. الداخلية ترد على شكاوى من أهالي نزلاء

