قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن تلقيه "هدية ضخمة جدًا" من إيران، وسط تحليلات واسعة حول طبيعتها وأبعادها الاستراتيجية.

أضاف "غطاس" خلال لقائه مع الإعلامية سماح السعيد في بودكاست "صد رد" المذاع عبر "مصراوي" أن ترامب أوضح أن العالم بأسره يحاول تحليل الهدية، التي تتراوح التقديرات حولها بين المشاركة في إدارة مضيق هرمز أو فرص استثمارية في الغاز والنفط.

وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن بعض التحليلات ترجح أن الهدية تشمل إمكانية تحصيل رسوم لصالح أمريكا على عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز، لافتًا إلى أن الرسوم تقدر بمليون دولار أمريكي، أو المشاركة الإيرانية في استثمارات الطاقة، وهو أمر لم يكن متاحًا لترامب سابقًا.

أوضح الدكتور سمير غطاس، أن هناك احتمالًا آخر مرتبط بعروض أمريكية لاستثمار شركات الغاز والنفط، لكنه أشار إلى أن ترامب لم يكشف عن التفاصيل النهائية، مؤكدًا أن هذه "الهدايا" تمثل عناصر تأثير استراتيجية كبيرة على تحالفات الطاقة والسياسة الدولية في المنطقة.

