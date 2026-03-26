خلال لقاء رئيس البرلمان.. محمد مجاهد: نحتاج المساعدة لإعداد قوانين ستغير شكل الرياضة

كتب : نشأت حمدي

03:38 م 26/03/2026

مجلس النواب

شارك النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في إطار التنسيق المتبادل وتنسيق العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال "مجاهد"، خلال كلمته بالاجتماع إنه بصدد إعداد مشاريع قوانين على رأسها الاستثمار في الرياضة وعقود اللاعبين"، مشيرًا إلى أن تلك القوانين ستغير شكل الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة بما يخدم الصالح العام ويعزز وضع اسم مصر في المحافل الدولية بكافة الرياضات، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي هو بداية ثورة التصحيح وذلك لتمهيد الطريق لكل رياضي لممارسة الرياضة دون أي عوائق.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيشكل فريق عمل متكامل لكي تخرج القوانين بالشكل الذي يليق بمجلس النواب والرياضة المصرية على أن يتكون فريق العمل من كلاً من:

1- رئيس الفريق (رئيس لجنة الشباب والرياضة).

2- الباحث الأول (باحث تشريعي).

3- الباحث الثاني (باحث سياسات رياضية).

4- المتخصص الدستوري.

5- المتخصص المالي.

6- متخصص قانون الرياضة.

7- خبير الحوكمة والرقابة.

وأوضح "مجاهد"، خلال كلمته أن الاستثمار في القانون الحالي من سلطات الجهة المختصة وأنه سيعمل على تعديل ذلك ما يعطي المستثمر المزيد من الطمأنينة والأمان ويشجعه على الاستثمار في سوق الرياضة بمصر.

مجلس النواب البرلمان الرياضة المصرية مشاريع القوانين

