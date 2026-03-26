أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، قد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع توقع انخفاض حدة الأمطار تدريجيًا مع تقدم الوقت.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد، وكذلك بعض مناطق محافظة البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً:

وأكدت الهيئة أن التحسن النسبي في الأحوال الجوية سيعم أغلب أنحاء البلاد مع نهاية اليوم، مع استمرار متابعة الحالات الجوية لتقديم التنبؤات الدقيقة للمواطنين.