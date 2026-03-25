التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل

تصوير - محمد كريم:

تتواصل أزمة الطقس السيئ التي تضرب مختلف أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من استمرار الأمطار ونشاط الرياح، ما تسبب في حالة من الارتباك المروري وتأثر حركة المواطنين في عدد من المناطق، ومنها محافظة الجيزة.

عمال التوصيل يواصلون العمل بالجيزة رغم الأمطار

ورصدت عدسة "مصراوي" في هذا السياق، مشاهد حية من منطقة الهرم، عكست ملامح التحدي والصمود في مواجهة الظروف الجوية الصعبة، إذ أظهرت الصور أحد عمال التوصيل يواصل أداء عمله تحت الأمطار، غير عابئ بسوء الأحوال الجوية، في محاولة لكسب رزقه.

ووثّقت اللقطات أيضًا أحد باعة الخضراوات وهو يواصل بيع البصل في الشارع رغم تساقط الأمطار، في مشهد يعكس إصرار البسطاء على مواصلة العمل رغم التحديات.

وأظهرت الصور وفي مشهد إنساني لافت، 3 أطفال يسيرون تحت المطر متشابكي الأذرع، في محاولة لمواجهة الطقس القاسي معًا، في لقطة تعكس روح التضامن والبراءة.

الحماية المدنية تواصل جهودها لكسح المياه من شوارع الجيزة

ولم تغب جهود الأجهزة التنفيذية عن المشهد، إذ وثّقت الصور تدخل رجال الحماية المدنية، الذين باشروا أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة والحد من تداعيات الطقس السيئ على المواطنين.

اقرأ أيضًا:

