إعلان

الطقس السيئ.. عمال وباعة يواصلون العمل تحت مياه الأمطار بالجيزة

كتب : أحمد العش

07:26 م 25/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    معاناة المواطنين في الجيزة بسبب الأمطار (1)
  • عرض 6 صورة
    معاناة المواطنين في الجيزة بسبب الأمطار (2)
  • عرض 6 صورة
    معاناة المواطنين في الجيزة بسبب الأمطار (3)
  • عرض 6 صورة
    معاناة المواطنين في الجيزة بسبب الأمطار (6)
  • عرض 6 صورة
    معاناة المواطنين في الجيزة بسبب الأمطار (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - محمد كريم:

تتواصل أزمة الطقس السيئ التي تضرب مختلف أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من استمرار الأمطار ونشاط الرياح، ما تسبب في حالة من الارتباك المروري وتأثر حركة المواطنين في عدد من المناطق، ومنها محافظة الجيزة.

عمال التوصيل يواصلون العمل بالجيزة رغم الأمطار

ورصدت عدسة "مصراوي" في هذا السياق، مشاهد حية من منطقة الهرم، عكست ملامح التحدي والصمود في مواجهة الظروف الجوية الصعبة، إذ أظهرت الصور أحد عمال التوصيل يواصل أداء عمله تحت الأمطار، غير عابئ بسوء الأحوال الجوية، في محاولة لكسب رزقه.

ووثّقت اللقطات أيضًا أحد باعة الخضراوات وهو يواصل بيع البصل في الشارع رغم تساقط الأمطار، في مشهد يعكس إصرار البسطاء على مواصلة العمل رغم التحديات.

وأظهرت الصور وفي مشهد إنساني لافت، 3 أطفال يسيرون تحت المطر متشابكي الأذرع، في محاولة لمواجهة الطقس القاسي معًا، في لقطة تعكس روح التضامن والبراءة.

الحماية المدنية تواصل جهودها لكسح المياه من شوارع الجيزة

ولم تغب جهود الأجهزة التنفيذية عن المشهد، إذ وثّقت الصور تدخل رجال الحماية المدنية، الذين باشروا أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة والحد من تداعيات الطقس السيئ على المواطنين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
زووم

محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
روسيا تُجلي 163 شخصًا محطة بوشهر النووية إثر تعرضها لغارات جوية
شئون عربية و دولية

روسيا تُجلي 163 شخصًا محطة بوشهر النووية إثر تعرضها لغارات جوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

